Кредиты и займы онлайн

VIVA credit – информационный ресурс, созданный в помощь заёмщикам, которые не имеют достаточных знаний в сфере кредитования. Финансовая грамотность – путь к свободе и одна из наших задач. Пользуйтесь займами с умом, а мы расскажем все нюансы, о которых необходимо знать. Уделите немного внимание структуре сайта, чтобы с легкостью находить необходимую информацию.

Причины популярности займов в обществе

Микрокредитование в России продолжает расти большими темпами. Каждые полгода объемы выдачи займов увеличиваются на 40-50%.

Россияне обычно занимают на 2-3 недели. Возраст заёмщиков также очень широк, хотя ядро составляют женщины 30-45 лет.

Причины такой популярности микрозаймов не так очевидны, хотя лежат на поверхности. Современное общество все больше уходит от сберегательно-накопительной системы в сторону активного потребления товаров и услуг.

Нестабильная финансовая ситуация в стране может перечеркнуть все старания прилежных граждан, и накопленные средства могут в миг обесцениться. Россияне предпочитают совершать покупки здесь и сейчас, не откладывая деньги на будущее.

Российское законодательство большими шагами движется в сторону либерализации микрофинансовых институтов. Так мы имеем колоссальное количество МФО, регулируемых на законодательном уровне.

МФО предоставили тот глоток финансовой свободы, которой так не хватает современному обществу при кредитах в банках. Займы могут брать все совершеннолетние граждане в возрасте старше 18 лет с российской пропиской и гражданством.

Оформление микрокредитов происходит через интернет, а деньги зачисляются множеством различных способов. Заемщики могут получать займы за 5 минуту не выходя из дома.

Задачи VIVA credit

Научиться контролировать свой бюджет и рассчитывать проценты со сроками погашения – главная задача нашей редакции. Мы проводим консультации относительно различных способов займов и даем ответы на все вопросы, которые могут возникать у любого потенциального заёмщика.

Многолетний опыт работы на финансовых рынках сподвиг нас на создание такого сайта, который Вы, надеемся, оцените по достоинству.

Мы предлагаем множество статей с описаниями займов, где Вы можете сразу же перейти на сайт МФО и оформить займ. Также рекомендуем уделять внимание прочтению отзывов, это помогает при выборе подходящей микрофинансовой организации.

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